Treinador do Covilhã procura um médio "box-to-box"

Dito adiantou ainda que a paragem do lateral Jean Batista deverá ser de cerca de dois meses.

O treinador do Covilhã, da II Liga, adianta estar no mercado à procura, "com alguma calma", de um médio capaz de atuar entre as duas áreas, embora realce não estar "stressado por causa disso".

"Temos ali espaço no meio campo para alguém que possa fazer também o transporte da bola, o chamado box-to-box. É disso que estamos à procura. Não estamos stressados por causa disso, mas talvez precisemos de mais um elemento para o meio campo, até porque a lesão do Jean nos obriga a tirar o Gilberto dali e depois ficamos descalços, ficamos mais limitados", afirmou esta sexta-feira o treinador Dito.

O técnico disse que as previsões apontam para uma paragem de dois meses do lateral direito Jean Batista, o que o obriga a procurar "soluções dentro do plantel", o que deverá passar pela adaptação do médio Gilberto, que em outras ocasiões alinhou no lado direito da defesa.

À experiência continuam o médio Diogo Neto (ex-Aves) e os camaroneses Moateng, que pode jogar a central ou a trinco, e o avançado Jean Forte.

"Estão em período experimental. Estamos a observar. No início da próxima semana tomamos uma decisão", frisou o treinador serrano.

Os leões da serra estreiam-se na II Liga no domingo frente ao Académico de Viseu, às 18h00, e o técnico sublinha que a equipa tem estado bem, que os jogadores estão focados e têm tentado entender a sua ideia de jogo. O receio é a ansiedade.

"Vamos ver se os jogadores se conseguem libertar dessa ansiedade, que é provocada por ser o primeiro jogo, por ser em casa, perante o nosso público. É um fator que pode ter algum peso no rendimento. Se eles se conseguirem libertar, acho que em tudo o resto estamos mais ou menos preparados para este confronto", justificou.