"Tenho sido abordado e pondero candidatar-me à presidência do Leixões"

António Parada, vereador da Câmara Municipal de Matosinhos, confirmou, este sábado, que está a ponderar avançar com uma candidatura à presidência do Leixões.

As eleições estão marcadas para dia 7 de dezembro e as candidaturas têm de ser entregues até ao dia 2 do mesmo mês. Recorde-se que Duarte Anastácio, antigo presidente do clube, se demitiu do cargo.

António Parada disse que foi "abordado por vários quadrantes do Leixões", mas garante que "nunca será uma solução de rutura": "Há várias pessoas ligadas ao Leixões que me têm abordado sobre a possibilidade de liderar uma candidatura de unanimidade. Há um conjunto de pressupostos para avaliar, mas fui convidado por vários elementos com responsabilidades em Matosinhos e no Leixões e que me convidaram. Confirmo que uma dessas pessoas que me endereçou o convite foi o senhor Paulo Lopo, presidente da SAD. Saliento, no entanto, que nunca serei uma solução de rutura, mas de unanimidade e consenso".

O vereador da Câmara de Matosinhos afirmou que Paulo Lopo "lhe ligou para dizer que o gastaria de ver na presidência" e garantiu que, caso chegasse à presidência, "a SAD teria de se comprometer a lutar pela subida de divisão já esta época".

Paulo Lopo não confirmou que terá falado com Parada, mas deixou no ar a hipótese de se candidatar: "Se o senhor Jorge Moreira, líder da claque, ou o José Manuel Teixeira, antigo presidente do Leixões, se candidatarem eu também serei candidato. Se António Parada avançar, não me vou candidatar".

O presidente da SAD deixou também alguns elogios a António Parada: "Reconheço que é um nome forte e capaz de recolher consensos. Há a expectativa de que apareça uma lista consensual e será uma lista de salvação porque o clube pode fechar a qualquer momento. Tem de ser uma lista que pense no clube e não em interesses pessoais".

José Manuel Teixeira vai ter, na segunda-feira, um jantar com apoiantes e que pode resultar numa candidatura, sabe O JOGO.