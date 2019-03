Tanque esvazia ambiente de festa em Paços de Ferreira

Douglas Tanque quer seguir as pisadas de Luiz Phellype, jogar na I Liga, já na próxima época e, de preferência, com a camisola do Paços de Ferreira, mas afasta eventuais euforias, mesmo vencendo domingo o Estoril

O avançado Douglas Tanque chegou ao Paços de Ferreira com a fama de ter um pontapé canhão e curiosamente é de cabeça que tem feito a maioria dos golos na presente edição do campeonato. A explicação, para o ex-jogador do Police United, da Tailândia, é simples: "Aqui comecei a treinar muito esse aspecto com o míster e os golos começaram a surgir. Jogo dentro da área e é normal estar em boas zonas de finalização". O brasileiro, que até à abertura do mercado de inverno era o habitual suplente de Luiz Phellype, entretanto transferido para o Sporting, aborda, com naturalidade o tema da subida: "Todo o grupo está empenhado na subida de divisão, mas estamos focados jogo a jogo, sabendo que todos os jogos são difíceis."

O Estoril é o próximo adversário, os canarinhos também estão na corrida pela subida de divisão, e Douglas Tanque promete "trabalho para conseguir um resultado positivo, ou seja a vitória". Perspetivando já a próxima época, o avançado brasileiro, não quis adiantar muito. E embora tenha referido que "a subida divisão valoriza todos os jogadores", o goleador dos castores afasta eventuais euforias: "Enquanto a subida não for efetivamente alcançada, temos de ter os pés bem assentes na terra e sermos humildes, porque ainda é cedo para festas".

O atacante, de 25 anos, soma 11 golos - seis na II liga e cinco na Taça de Portugal - e não esconde o impacto da saída de Luiz Phellype para a Alvalade teve para o seu relançamento no plantel dos castores. "A saída dele abriu espaço para mim e estou muito feliz por ele ter feito duas boas épocas aqui e ter com justiça mudado para um grande do futebol português". Sobre a sua adaptação ao futebol português o avançado brasileiro adiantou: "Fui muito bem recebido, gosto muito do clube, que dá boas condições de trabalho e nos trata muito bem. Isso faz com que a nossa dedicação ainda seja maior."