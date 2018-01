Sagna: rescisão depois do processo disciplinar

União da Madeira anunciou a rescisão do contrato com o médio senegalês Sidy Sagna.

O União da Madeira, equipa da II Liga, anunciou a rescisão do contrato com o médio senegalês Sidy Sagna. Num curto comunicado o clube madeirense informou que "na sequência do processo disciplinar instaurado ao jogador Sidy Sagna, acordou com o mesmo a revogação do contrato de trabalho, com efeitos imediatos".

O médio de 27 anos chegou ao clube madeirense no início da temporada, rubricando um contrato válido por duas temporadas, proveniente do Roye, emblema do CFA 2, do quinto escalão francês.

Natural de Dacar, o médio começou a carreira no ASC Yeggo, tendo alinhado depois no Saint-Étienne, entre 2009 e 2013, contando ainda passagens pelos noruegueses do Sogndal e pelos gregos do Áris de Salónica.

Pelo União da Madeira alinhou em 23 partidas, 15 na II Liga, quatro na Taça de Portugal e quatro na Taça da Liga.