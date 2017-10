SAD do Leixões anuncia "contas controladas" no orçamento para 2017/18

O presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo garantiu que "as contas da administração estão completamente controladas" com proveitos "acima do previsto" e despesas "abaixo do esperado", dados relativos a agosto de 2017.

No dia em que a SAD do clube, que segue no quarto lugar da II Liga, divulgou o orçamento de 1,95 milhões de euros para a época em curso, Paulo Lopo explicou à agência Lusa que o anúncio tardou "devido à necessidade de enquadrar contas antigas" da anterior administração.

Com uma previsão de proveitos de 1.955.328 euros e de despesa de 1.949.621 euros, a SAD registou em agosto "um aumento de 7% nas receitas" e um "abaixamento de 3 a 4% nas despesas", disse aquele responsável, considerando que as "contas da administração estão completamente controladas".

"É uma realidade que tende a manter-se", argumentou Paulo Lopo baseando-se no facto de a equipa ter garantido o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga e de ter chegado à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O orçamento abrange o plantel principal, a equipa B e os escalões Sub-19 e Sub-18 de futebol.

Numa "divulgação que é, ao mesmo tempo, uma clarificação" da forma como a SAD funciona, a informação colocada na página da SAD no Facebook dá ainda conta do valor do protocolo com o clube, que é de 102 mil euros.

Em resposta a polémica levantada pela direção do Leixões na sessão de esclarecimento ocorrida há quase duas semanas, o administrador afirmou "não conhecer na I Liga e na II Liga nenhuma SAD com um protocolo tão grande como o do Leixões".

Do mesmo modo, e sobre o anúncio de recusa da direção de nomear um administrador para a SAD alegando desconhecer as contas, Paulo Lopo revelou que "o orçamento foi apresentado ao clube há 15 dias" e que as "contas de 2015 são também do conhecimento do presidente da direção, Duarte Anastácio".

"O administrador da direção está pedido por carta, por nós, há mais de seis meses", revelou o presidente da SAD para quem a melhor forma da direção conhecer as contas "é nomeando já o seu administrador", anunciando que "as contas de 2016 até maio já foram disponibilizadas à direção e ao presidente da assembleia geral".