"Quando vi que ele estava a revirar os olhos, só me ocorreu evitar que sufocasse"

No domingo, no jogo do Penafiel B diante do Águias de Eiriz, o avançado penafidelense, Henrique, tornou-se o herói da partida ao socorrer um adversário, que caiu inanimado, aos 40 minutos.

No decorrer da primeira parte, um choque de cabeças entre dois jogadores do Águias de Eiriz, levou a que um dos atletas caísse inanimado. Ao aperceber-se da situação, o avançado do Penafiel B, Henrique, interviu de imediato, uma ação que admite ter sido intuitiva. "Foi tudo muito rápido, mas quando me apercebi do choque tentei ajudar de imediato, sem pensar muito. Quando vi que ele estava a revirar os olhos só me ocorreu evitar que ele sufocasse", começou por dizer o jogador, admitindo que foi "um momento traumatizante".

Apesar do incidente ter ocorrido ainda na primeira parte, o avançado penafidelense realizou uma boa partida, conseguido manter-se focado no jogo. "Apesar do momento angustiante, depois consegui focar-me na partida e estive bem, ajudei a equipa, mas no final tive a preocupação de saber o estado do meu colega", contou Henrique.

No final da partida, o presidente do Águias de Eiriz apressou-se a agradecer ao avançado, consciente que a ajuda do atleta foi uma mais valia no momento de afiliação. O reconhecimento da atitude em campo foi visto com bons olhos pelo atleta que considera que é preciso "haver mais atitudes destas no futebol".

O Penafiel tem o lema "a formar homens e atletas para a vida", Henrique foi o exemplo disso.