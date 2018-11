Presidente da AG do Leixões nega ter assinado contrato para beneficiar de comissões

Em causa está um suposto contrato de prolongamento de concessão da bomba de gasolina da Repsol

Manuel Dias, presidente da Assembleia Geral do Leixões, nega ter assinado com a Direção do clube um contrato de prestação de serviços jurídicos, na sequência do negócio de exploração de uma bomba de gasolina. O nome do dirigente parece alegadamente associado ao processo negocial de prolongamento da concessão à Repsol de 15 para 17 anos (com vantagens financeiras de 1,62 milhões de euros para o clube), o que terá estado na origem de uma situação conflituosa ocorrida numa assembleia geral realizada esta semana, e que culminou com a demissão da Direção liderada por Duarte Anastácio, que, por sua, afirmara ser "falso" o tal contrato.

No comunicado emitido por Manuel Dias constam os seguintes pontos:

"1. É totalmente falso que tenha celebrado qualquer contrato com o Leixões para receber "comissões" no negócio da Repsol.

2. É totalmente falso que tenha recebido um cêntimo que seja do negócio da Repsol.

3. É verdadeiramente lamentável que o Presidente da SAD do Leixões tenha, pela primeira vez, ido a uma Assembleia do clube para se prestar a distribuir um "documento anónimo" que, se não sabia, tinha por obrigação saber, continha afirmações falsas e altamente difamatórias e injuriosas.

4. No mínimo, deveria ao Presidente da SAD ter tido o cuidado de indagar a veracidade do "documento" que tão graves imputações fazia aos órgãos sociais do próprio clube que faz parte integrante da SAD que ele próprio representa.

5. Mas não, o Presidente da SAD ao invés disso, optou por ameaçar os membros dos órgãos sociais do Leixões Sport Clube que se a Assembleia não fosse suspensa, se demitissem de imediato todos os órgãos sociais e fosse eleita uma Comissão Administrativa para gerir o clube (na qual ele próprio se incluía), procederia à distribuição do documento a todos os presentes na Assembleia.

6. A única triste conclusão que me resta retirar é que a "sede do poder" falou mais forte...

7. É claro que a resposta que lhe foi dada pelos órgãos sociais, foi a de que distribuísse o "documento".

8. Como é óbvio, este documento será remetido às entidades competentes para instauração dos competentes procedimentos criminais e para a consequente reposição do meu bom nome.

9. Informo ainda todos os Leixonenses que irei solicitar às entidades competentes uma análise exaustiva a todas as contas bancárias da Repsol e do Leixões Sport Clube para provar que não recebi um cêntimo de qualquer destas últimas, ao contrário do que é referido no "documento" distribuído na Assembleia Geral.

10. Irei também disponibilizar junto das autoridades competentes a consulta de todas as minha contas bancárias para provar o acima referido."