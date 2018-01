FC Porto B no topo, Académico em queda e dois históricos que se afirmam

Confira as notas de maior destaque nos jogos deste sábado da ronda 19 da II Liga.

O FC Porto B reforçou a liderança da II Liga de futebol, numa 19.ª jornada na qual o Leixões voltou a mostrar-se como candidato à subida, objetivo que ficou mais próximo para a Académica. Com um triunfo 3-1 sobre o Benfica B, os dragões beneficiaram do empate do perseguidor Académico de Viseu no terreno do Santa Clara (0-0), assim apanhado pela Académica, que venceu o Varzim por 1-0, o mesmo resultado da vitória do Leixões sobre o também candidato Famalicão.

O FC Porto B soma agora 37 pontos, mais quatro do que Académica e Académico de Viseu, sendo que o Penafiel se pode juntar à dupla, caso vença domingo em casa o Covilhã: o Leixões é quarto com 31, seguido de Famalicão e Penafiel (um jogo a menos) com 30.

André Pereira (17), de cabeça, Diogo Dalot (35), a concluir ao segundo poste, e Galeno (83), de penálti, construíram o triunfo dos portistas sobre os benfiquistas, que reduziram no último lance da partida, por Nuno Santos.

Em marés de empates, o Santa Clara, que não vence há sete jogos, nas várias competições, e o Académico de Viseu, que apenas venceu dois dos últimos nove encontros, não desfizeram o 0-0.

A Académica venceu o Varzim com golo solitário de Harramiz, logo aos 13 minutos, com os nortenhos reduzidos a partir dos 43 minutos, beneficiando do empate do Académico de Viseu e derrota do Famalicão para subir ao segundo posto.

Depois de período negro de 11 jogos, em várias competições, com apenas um triunfo, o Leixões ressurge nas contas da subida com uma vitória suada, já em tempo de compensação (90+2) de Luís Silva.

Após a cobrança de um livre para a área, Okitokandjo fez o primeiro desvio para a finalização do médio, num êxito que contou com a 'ajuda' do Famalicão, adversário direto que foi quase inofensivo no ataque.

Destaque ainda para o 0-0 entre as equipas B de Sporting de Braga e Sporting, que penalizou os minhotos, muito perdulários, e que assim se mantém em zona de despromoção após o sexto jogo sem ganhar, incluindo quatro derrotas.

No domingo jogam ainda Arouca e Oliveirense.