Penafiel vence líder FC Porto B e sobe ao quinto lugar da II Liga

O Penafiel recebeu e venceu o FC Porto B, que mantém a liderança da II Liga, por 1-0 e subiu ao quinto lugar, estando na luta direta pelos lugares de subida, após a 22.ª jornada.

O único golo do encontro surgiu aos 26 minutos e foi marcado por Gustavo, segundo melhor marcador do Penafiel, agora com seis golos, menos um do que Fábio Abreu, e resultou do melhor lance coletivo do encontro, com o brasileiro a surgir isolado na área, após triangulação com Fábio Abreu, e a bater Diogo Costa.

Com este resultado, o Penafiel ascendeu ao quinto lugar, com os mesmos 36 pontos de Académico de Viseu, terceiro e em zona de subida, e Leixões, quarto, enquanto o FC Porto B, e apesar de ter visto interrompida uma série de seis jogos sem perder, mantém a liderança, com 41, apenas mais um do que a Académica, segunda.