Pedro Ribeiro sucede a Paulo Alves no banco do Gil Vicente

Antigo adjunto de Vítor Pereira assume o comando técnico da formação de Barcelos.

O Gil Vicente anunciou esta sexta-feira a contratação de Pedro Ribeiro para o cargo de treinador, assegurando assim a sucessão de Paulo Alves, que rescindiu com o clube de Barcelos na quarta-feira.

O técnico de 32 anos foi adjunto de Vítor Pereira entre 2013 e 2017, mas a colaboração com o agora técnico do Shanghai SIPG remonta aos tempos do FC Porto, quando desempenhou as funções de observador no clube azul e branco, entre 2011 e 2013.

O Gil Vicente ocupa a antepenúltima posição da tabela classificativa da II Liga. Os gilistas asseguraram a promoção à I Liga em 2019/20 por via administrativa.