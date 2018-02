Pedro Faria recandidata-se no Varzim e até pensa na Europa

Líder varzinista quer dar continuidade ao seu projeto para recolocar o Varzim no escalão principal e na Liga Europa.

Pedro Faria será candidato a um novo mandato como presidente do Varzim. A liderar o clube poveiro desde 2012, o dirigente pretende avançar com um projeto que prevê uma profunda renovação do estádio e a construção de um centro de estágio, mantendo objetivos ambiciosos no plano desportivo. "Sempre disse que gostava de colocar o Varzim na I Liga, de preferência na Liga Europa. Não me desvio desses objetivos e irei falar com os meus colegas de Direção para me recandidatar", afirmou o líder varzinista.

As eleições não têm ainda data marcada, mas devem realizar-se no final da presente temporada, não sendo conhecidos, para já, outros candidatos, ainda que já tenham surgido algumas movimentações nesse sentido. "É sinal que o Varzim está vivo e que as pessoas acreditam, algo que era impossível há cinco anos atrás, quando ninguém estava disponível. Se aparecem outras listas, é sinal de que o Varzim já é apetecível", defendeu Pedro Faria, à margem de uma Assembleia Geral, na noite de quarta-feira, na qual foram aprovadas contas com um saldo positivo superior a meio milhão de euros. "Temos conseguido equilibrar as contas e estamos no bom caminho. Mais três ou quatro anos, o Varzim poderá chegar à estaca zero em relação ao passivo e para que possa pensar em voos mais altos, o clube tem que o reduzir drasticamente", afirmou

Entretanto, já foi agendada uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 9 de março, reunião magna onde será apresentado e discutido o projeto de remodelação do estádio e a construção da academia. "O que está em causa é o futuro do Varzim e teremos que tomar decisões muito importantes. Se o Varzim quer pensar em ser um clube grande, os sócios têm que dar o aval a este projeto", concluiu Pedro Faria.