Paços de Ferreira reforça-se com ex-Tondela

O Paços de Ferreira vai disputar a II Liga

O defesa Junior Pius vai reforçar o Paços de Ferreira, depois de ter estado uma semana a treinar com o plantel, anunciou o clube da II Liga, sem indicar a duração do contrato.

Numa breve nota publicada na página oficial do clube no Facebook, pode ler-se que "o FC Paços de Ferreira anuncia que chegou a acordo com o atleta Junior Pius, para reforçar o eixo da defesa".

Junior Pius, de 22 anos, representou na época passada, sem grande sucesso, o Tondela, da I Liga, por quem alinhou somente em três encontros.

Com a contratação do central nigeriano, o plantel pacense fica com cinco elementos para o eixo da defesa (Rui Correia, Marco Baixinho, Marcos Valente, cedido pelo Vitória de Guimarães, e Pedro Marques, promovido da equipa B), não sendo de excluir a saída de algum deles.

Junior Pius é o segundo reforço confirmado pelo Paços de Ferreira nas últimas 24 horas, depois do médio brasileiro Luiz Carlos, de regresso ao emblema pacense cinco anos depois.