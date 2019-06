Oliveirense revela casa emprestada, jogos de preparação e outros detalhes da pré-época

Oliveirense vai começar a preparar a nova época no dia 1 de julho.

A Oliveirense vai começar a preparar a nova época no dia 1 de julho e anunciou que o jogo de apresentação vai ser contra o Moreirense, em Cesar.

De acordo com o comunicado emitido no sítio oficial do clube na internet, há já cinco jogos de preparação agendados na pré-temporada, cujos treinos vão ser realizados no Estádio do Mergulhão, em Cesar, estando também um protocolo assinado com o Cesarense, que desceu este ano aos Distritais de Aveiro.

"Com o Estádio Carlos Osório a entrar em obras de requalificação em breve, esta é a solução encontrada pela direção da União Desportiva Oliveirense, proveniente de uma parceria com o clube de Cesar, que será equipa satélite da Oliveirense nos próximos dois anos", pode ler-se.

No dia 6 de julho, a equipa do Braga recebe o primeiro encontro de preparação da Oliveirense, que, no dia 10 de julho, recebe o Paços de Ferreira, recém-promovido à I Liga.

No dia 13, os unionistas jogam em casa do Recreio de Águeda, no dia 17 deslocam-se a Santa Maria da Feira para defrontar o Feirense, que desceu à II Liga, e apresentam-se diante dos sócios no dia 20 de julho, contra o Moreirense.