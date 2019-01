Oficial: Nélson Lenho é reforço de inverno no Académico de Viseu

Viseenses também inscreveram o finlandês Bakr Abdellaoui, que já estava no clube desde o início da época

O lateral-esquerdo Nélson Lenho, proveniente do Desportivo das Aves, é 'reforço de inverno' do Académico de Viseu até ao final da época na II Liga, confirmou o clube.

Nélson Lenho, 34 anos, rescindiu com o Desportivo das Aves, da I Liga, para assinar pelo clube beirão. É um jogador experiente, com passagem por clubes como Freamunde, Leixões, Santa Clara, Belenenses, Penafiel e Chaves.

Sobe para três o número de reforços nesta janela de transferências de janeiro, na qual o Académico de Viseu havia já garantido o guarda-redes Ricardo Janota (ex-Mafra) e o avançado brasileiro João Victor, que alinhava no Mirandela, equipa do Campeonato de Portugal.

Novidade no plantel é também o médio ofensivo finlandês de 21 anos Bakr Abdellaoui, que chegou no início da época ao clube, mas só agora foi inscrito e pode ser opção para a equipa técnica do Académico de Viseu. Bakr tem também nacionalidade canadiana e marroquina, e jogou nas equipas B dos espanhóis do Getafe, Leganés e Alcorcón.