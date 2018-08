Mafra recebe V.Guimarães B e volta a vencer

Triunfo por 2-0 teve golos de Zé Tiago e Guilherme Ramos

O Mafra somou o segundo triunfo consecutivo na II Liga, diante do Vitória de Guimarães B (2-0), em partida da segunda jornada.

Depois da vitória na ronda inaugural, - 1-0 na Póvoa de Varzim -, a equipa da casa foi quase sempre superior nos 90 minutos, e marcou por Zé Tiago, aos 27 minutos, e de Guilherme Ramos, aos 80.

Num primeiro tempo com muitas faltas e sucessivas paragens, os comandados de Filipe Martins, que este ano subiram ao segundo escalão, estiveram sempre mais perto de chegar à vantagem, ainda que, sem dar trabalho de maior a Daniel Figueira.

A exceção foi apenas o tiro certeiro de Zé Tiago, numa jogada conduzida pelo avançado Harramiz. Do lado vimaranense, apenas Pedro Raúl tentava anular a supremacia do Mafra e aquele que foi o único remate com perigo teve resposta do guardião João Godinho.

A média de idades a rondar os 21 anos explicava a ausência de maturidade e de experiência dos jovens minhotos e, nem mesmo as entradas de André Almeida e Mimito no reatamento da partida, agitaram com o ataque dos visitantes, que acabaram por voltar a consentir novo golo, desta vez, por intermédio do central Guilherme Ramos.