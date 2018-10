Leixões: 100 litros de tinta e um desafio ao qual não faltou o plantel

Futebolistas do Leixões associaram-se à pintura das paredes exteriores do Estádio do Mar.

Os futebolistas do Leixões associaram-se à pintura das paredes exteriores do Estádio do Mar, saindo do treino diretamente para o local onde membros da SAD e sócios do clube já davam o seu contributo. Beneficiando da doação de cerca de 100 litros de tinta branca, a SAD do Leixões lançou o desafio aos associados para durante o dia desta quarta-feira participarem na pintura das paredes exteriores do estádio do clube da II Liga de futebol, uma empreitada que começou na zona das bilheteiras.

Cerca de uma dezena de adeptos responderam à chamada e, juntamente com funcionários e membros da SAD, começaram a pintar as paredes, grupo que engrossou cerca do meio-dia quando o plantel às ordens de Filipe Gouveia se juntou aos 'pintores do dia'.

Trocando as chuteiras pelos chinelos, os jogadores adiaram o banho para se aliarem ao esforço em prol do estádio e, disse à Lusa o presidente da SAD, Paulo Lopo, "pintaram um muro inteiro" na parte exterior do recinto. "Isto é o Leixões", congratulou-se Paulo Lopo, que, aludindo ao "conjunto de melhoramentos operados no estádio" desde a pré-época, anunciou para a breve a colocação de um "ecrã gigante junto à baliza sul".

Decorridas oito jornadas, o Leixões ocupa o sexto lugar, com 10 pontos, preparando-se para defrontar no sábado o Académico de Viseu.