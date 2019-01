Jonathan Toro é a surpresa entre as confirmações da II Liga

Lista publicada pela Liga da documentação recebida até às 18h00 revelou um reforço na Académica

Jonathan Toro é reforço da Académica. O avançado, que fez a primeira metade da época no Varzim, chega a Coimbra cedido pelo Huesca, emblema espanhol detentor do passe do hondurenho. Os espanhóis acionaram a cláusula que permitia resgatar o dianteiro em janeiro cedendo-o, de imediato, ao conjunto orientado por João Alves.

Há, ainda, um outro leque de confirmações na lista divulgada pela Liga da documentação recebida até às 18h00. O médio-defensivo Diarra e o avançado Stanley foram inscritos pelo Cova da Piedade e o mesmo foi feito com Leandro Pimeira e Zé Pedro, mas no Covilhã. Já o Paços de Ferreira registou a dupla de avançados Nathan Júnior e Gonçalo Gregório, enquanto o Leixões validou outro atacante, no caso Gastón Camara, que rescindira com o Inter de Milão. Por último o Varzim confirmou Vasco Rocha, médio emprestado aos poveiros pelo Paços de Ferreira.