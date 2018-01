Jogo entre o Santa Clara e o Braga B termina sem golos

Os minhotos não vencem desde o dia 1 de novembro.

O Santa Clara e o Braga B empataram esta terça-feira a zero, em encontro da 22.ª jornada, naquele que foi o primeiro jogo do técnico Wender Said à frente da equipa bracarense.

Com este empate, o Santa Clara caiu para o oitavo lugar, com 33 pontos, enquanto o Sporting de Braga B continua no 19.º posto, em zona de despromoção, com 21.

Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara - Sporting de Braga B, 0-0.

Equipas:

- Santa Clara: Serginho, Accioly, João Pedro, Vítor Alves, João Reis, Rafael Batatinha (Pineda, 60), Pacheco, Ruben Saldanha (Kaio Fernando, 77), Minhoca, Clemente (Stephens,70) e Fernando.

(Suplentes: Marco Pereira, Marcelo Oliveira, Diogo Santos, Pineda, Igor Rocha, Kaio Fernando e Alfredo Stephens).

Treinador: Carlos Pinto.

- Sporting de Braga B: Filipe, Thales Oleques, Dinis, Lucas, Simão, Crespo (Villagrán, 56), Didi, Loum, Trincão (Erick, 69), André Ribeiro (Leandro, 85) e Luther Singh.

(Suplentes: Ricardo Velho, Erick, Bruno Wilson, Moura, Villagrán, Leandro e Midana).

Treinador: Wender Said.

Árbitro: Hélder Mallheiro (Lisboa).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: 981 espectadores.