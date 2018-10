João Alves: "65 anos? Quem é do futebol é sempre do futebol"

O novo treinador da Académica sublinhou pretender em primeiro lugar tirar a equipa do "lugar perigoso", depois estabilizar o tipo de futebol e, finalmente, assumir a luta pelos lugares de subida.

O novo treinador da Académica, João Alves, disse esta quarta-feira em Coimbra que a sua nova equipa, que ocupa o 14.º lugar na II Liga, precisa de "paz, tranquilidade, trabalho e carinho".

Durante a apresentação oficial, João Alves, que liderava há 16 anos a equipa na última subida de divisão, disse ainda ter aceitado o convite com "esperança" e sublinhou pretender em primeiro lugar tirar a equipa do "lugar perigoso" em que se encontra, depois estabilizar o tipo de futebol e, finalmente, assumir a luta pelos lugares de subida.

O substituto de Carlos Pinto, que apanha a equipa a oito pontos dos lugares de subida no final da sexta jornada, reconheceu que este regresso não servirá para criar ilusões, mas sim para trabalhar com competência, honrando a história da Académica.

João Alves chega acompanhado pelos adjuntos João Gião, especialista em metodologia de treino, Tó Sá, antigo jogador e capitão dos "estudantes", e Vítor Alves.

"Foi uma equipa técnica escolhida pela competência das pessoas e pelo conhecimento que tenho delas, com exceção do João Gião, que já trabalhou na formação do Benfica e que se vai integrar bem neste grupo", explicou.

João Alves desvalorizou ainda os seus 65 anos - "quem é do futebol é sempre do futebol" - e lembrou que agora é preciso "quebrar monotonias e limpar a cabeça" aos jogadores.

"E não podem restar dúvidas. Se houver jogadores nos juniores ou nos sub-23 melhores do que os que estão na equipa principal, serão esses a jogar. Jogam sempre os melhores", avisou.

O antigo internacional português disse igualmente que no último jogo (derrota em casa por 7-2 com o Estoril) não se viu uma verdadeira equipa, mas reconheceu ter encontrado jogadores com muita qualidade.

Alves pediu ainda aos jogadores para serem honestos e para honrarem a camisola da Académica.

O presidente dos "estudantes", Pedro Roxo, disse que a escolha de João Alves foi "muito criteriosa" e que o seu passado e história no futebol, em geral, e na "Briosa", em particular, falam por si.

"Era preciso alguém que conhecesse a casa e que fosse capaz de dar uma resposta em relação àquilo que é a história da Académica", explicou.