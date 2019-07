Gesto de João Teixeira leva Chaves a explicar-se

Jogador terá sido apupado enquanto bebia água e terá reagido com um gesto obsceno

O Chaves partilhou uma nota no Facebook do clube no qual garante que o jogador João Teixeira pede desculpa "pela atitude irrefletida que teve [...] diante dos adeptos do Grupo Desportivo de Chaves na partida frente ao Boavista". Em causa, o que aconteceu durante uma paragem do jogo de pré-temporada: o jogador terá sido apupado enquanto bebia água e terá reagido com um gesto obsceno. O treinador José Mota substitui-o quase de imediato.

"O jogador João Teixeira vem por este meio pedir desculpa pela atitude irrefletida de que foi protagonista esta tarde, diante dos adeptos do Grupo Desportivo de Chaves, aquando do jogo de preparação frente ao Boavista.

O atleta já se retratou perante todo o grupo de trabalho, quer juntos dos seus colegas de equipa, quer junto da equipa técnica, assim como perante a administração da SAD e do Clube.

João Teixeira reafirma-se de corpo e alma no projeto e mostra-se profundamente arrependido pela atitude que teve, em nada condizente com a grandeza desta instituição e dos seus adeptos." pode ler-se no comunicado.