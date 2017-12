Genro de Rivaldo espalha magia em Penafiel

Gustavo faz parte de uma família de futebolistas. Para além de ter um sogro famoso, é irmão de Marcelinho, do Ludogorets

Na segunda época a jogar em Portugal, Gustavo Costa tem sido uma das figuras da formação duriense, e uma aposta constante de Armando Evangelista.

Para o médio de 22 anos, esta temporada está a ser muito positiva. "Neste momento, estamos a atravessar uma boa fase, a equipa está bem e há um ótimo ambiente no balneário. Para além da excelente estrutura do clube, nós também somos muito unidos, e é isso que faz a diferença", adiantou Gustavo.

Cedido pelo Portimonense, clube que milita na I Liga, o médio revelou alguma surpresa pelo empréstimo. "Claro que fiquei triste, tinha sido uma época incrível e não estava à espera. Apesar de ter jogado pouco, estava convicto de que ia subir juntamente com a equipa, mas, sem me explicarem, mudaram o rumo das coisas", revelou. Independentemente daquilo que se passará no final da época, Gustavo não quis precipitar decisões. "As coisas estão a correr bem no Penafiel, mas em maio logo se saberá como será o meu futuro", apontou.

Depois de três épocas no Mirim (Brasil), o médio garantiu que ter vindo para Portugal foi um passo muito importante na carreira. "No Brasil as coisas são complicadas, eu comecei a jogar futebol cedo, o que me deu muita experiência. Sou muito ambicioso e sabia que só assim é que seria possível alcançar os meus objetivos", afirmou.

O atleta de 22 anos confidenciou ainda a O JOGO quais as suas referências no mundo do futebol. Para além de Lionel Messi, também o irmão Marcelinho (jogador do Ludogorets), o sogro Rivaldo (uma das grandes estrelas da história recente do futebol mundial) e o cunhado Rivaldinho (Dínamo Bucareste) servem de inspiração. "O meu irmão começou a jogar futebol primeiro e sempre foi uma inspiração. Em todos os momentos da minha carreira, foi o meu irmão quem mais me ajudou. O meu sogro e o meu cunhado também são muito importantes nesse sentido. Principalmente o meu sogro, pelo grande jogador que foi. E claro que é uma referência para mim, além de ser da minha posição. Ainda hoje vejo vídeos dele a jogar para me inspirar", concluiu o médio.

"A jogar assim podemos sonhar com a subida"

Numa altura em que o Penafiel ocupa a quinta posição, com 30 pontos, a quatro do líder FC Porto B, o médio admite a possibilidade de a formação duriense subir à I Liga. "É uma sensação incrível ver a equipa a subir na tabela classificativa, principalmente quando consigo ajudar. A continuar assim podemos sonhar com a subida", afirmou o médio.