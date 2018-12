Fernando Valente apresentado no Varzim: "Sou um fanático pelo jogo de equipa"

Novo treinador do Varzim, Fernando Valente, manifestou-se esta quarta-feira convicto de que pode "fazer algo diferente" no clube.

O novo treinador do Varzim, Fernando Valente, manifestou-se esta quarta-feira convicto de que pode "fazer algo diferente" no clube da II Liga, garantindo que tem uma "enorme vontade de vencer".

O técnico português, de 59 anos, sucessor de Nuno Capucho no comando da formação da Póvoa de Varzim, foi oficialmente apresentado e já depois de ter orientado o primeiro treino mostrou-se "honrado por representar um clube tanta história no futebol português". "Sou um fanático pelo jogo de equipa. Tenho ideias e uma enorme vontade de vencer. Acredito que posso fazer algo de diferente no Varzim e isso dá-me força. Sei que há uma vontade de dar volta à situação e de crescer", disse o treinador.

O novo técnico do Varzim preferiu não definir objetivos na tabela classificativa, mas disse conhecer a ambição dos adeptos poveiros, prometendo "fazer acordar a massa associativa e a cidade". "A história do Varzim é feita de jogo com muita qualidade. Infelizmente, não é o que tem acontecido nos últimos anos, mas não é só aqui, é no futebol português. É um desafio que não me assusta. Tenho as minhas ideias e sei que os jogadores vão ser influenciados por elas", vincou.

Fernando Valente traz para este novo desafio os adjuntos Luís Manuel e Francisco Matos, aos quais se junta Vitoriano Ramos, um homem da casa, que já desempenhava as funções de adjunto na equipa técnica de Nuno Capucho.

O treinador, natural do Porto, regressa ao futebol português depois de duas temporadas ao comando da equipa de sub-19 dos chineses do Shandong Luneng, contando ainda no currículo com passagens pelo Paredes, Lousada, Sporting de Espinho, Desportivo das Aves e Santa Clara, o último clube que treinou em Portugal, na época 2015/16.

O Varzim ocupa a 12.ª posição do campeonato, com 12 pontos, apenas mais dois do que os clubes em posição de descida, tendo um saldo, em todas as competições, de seis vitórias, sete derrotas e três empates, em 16 jogos.