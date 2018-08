FC Porto B volta a perder, desta feita frente ao Farense

Equipa algarvia bateu a formação secundária dos dragões e alcançou a segunda vitória na II Liga.

O Farense garantiu este sábado a segunda vitória na da II Liga, ao vencer em casa do FC Porto B por 3-1, em jogo da segunda jornada, no qual os dragões ficaram reduzidos a 10 logo no primeiro minuto.

Os dragões, que viram Bidi ser expulso logo no começo do jogo, somaram a segunda derrota na prova.

O Farense entrou muito forte, beneficiou da expulsão logo no primeiro minuto e marcou na sequência desse lance, por intermédio de Bruno Bernardo.

Ainda antes do intervalo a equipa comandada por Rui Duarte consolidou a liderança ao marcar por mais duas vezes, através de Fabrício e Nuno Borges. O FC Porto B ainda reduziu com um golo de Rúben Macedo, no primeiro tempo, mas a incapacidade de ultrapassar a barreira algarvia impediu que o resultado sofresse qualquer alteração no segundo tempo.

O Farense também ficou reduzido a 10 elementos, aos 76 minutos, após expulsão de Alan Júnior, no entanto, a equipa algarvia controlou o resultado até ao final do encontro.

Jogo disputado no Estádio Municipal Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Farense, 1-3.

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

0-1, Bruno Bernardo, 03 minutos.

0-2, Fabrício, 06.

0-3, Nuno Borges, 14.

1-3, Rúben Macedo, 41.

Equipas:

- FC Porto B: Mouhamed Mbaye, João Pedro, Pedro Justiniano (Santiago Irala, 81), Bidi, Oleg, Luizão, Nwakali (Rui Moreira, 59), Rui Pires, Romário Baró, Rui Costa e Rúben Macedo (Musa Yahaya, 67).

(Suplentes: Ricardo Silva, Santiago Irala, Luís Mata, Rui Moreira, João Lameira, Fernando Fonseca e Musa Yahaya).

Treinador: Rui Barros.

- Farense: Daniel Fernandes, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Fabrício, Mayambela (André Vieira, 81), Markovic (Sérgio Teles, 63), Alvarinho (Irobiso, 67), Nuno Borges e Alan Júnior.

(Suplentes: Miguel Carvalho, André Vieira, Irobiso, Sérgio Teles, Milo Peri, Fábio Gomes e Michael).

Treinador: Rui Duarte.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Justiniano (35), Markovic (49), Daniel Fernandes (70). Cartão vermelho direto para Bidi (1), Alan Júnior (76).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.