Farense recebe reforço cedido pelo Chaves

Equipa algarvia passa a contar com David Moura nas fileiras.

O médio brasileiro David Moura vai reforçar o Farense, da II Liga, por cedência do Chaves, da I Liga, anunciou o clube algarvio.

O jogador, de 22 anos, representava o Vilafranquense, do Campeonato de Portugal, na época passada, marcando 11 golos em 34 jogos, antes de assinar pelos flavienses por quatro épocas.

Com a falta de espaço no plantel do Chaves, o clube trasmontano decidiu emprestá-lo ao Farense, que conhece bem, pois os algarvios eliminaram o Vilafranquense nas meias-finais do último Campeonato de Portugal, assegurando a subida à II Liga.

O médio chegou a Portugal em 2014 para a equipa de Vila Franca de Xira e, pelo meio, chegou a representar a equipa de juniores do Benfica.

David Moura é o 11º reforço do Farense, que se estreou na II Liga no passado sábado, com uma vitória caseira sobre o Famalicão (1-0).