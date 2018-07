Farense perde particular com ingleses do Millwall

Farense, da II Liga, perdeu com os ingleses do Millwall, por 2-0.

O Farense, da II Liga, perdeu com os ingleses do Millwall, por 2-0, no seu segundo jogo particular da pré-época. Com quatro reforços no onze inicial - o guarda-redes Daniel Fernandes, o médio Markovic e os avançados Ivanildo e Alan Júnior -, os algarvios sofreram o primeiro golo aos 13 minutos, por Shaun Williams, de grande penalidade.

Elliott, aos 64, assinou o segundo golo da equipa do segundo escalão inglês no jogo disputado no campo de uma unidade hoteleira de Almancil, Loulé.

A equipa algarvia, que se estreou na pré-época com um triunfo (3-2) sobre o Dundee FC, da Escócia, defronta no sábado o Marítimo, no jogo de apresentação aos sócios, marcado para o Estádio de São Luís, em Faro, às 18:30.