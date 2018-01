Famalicão anuncia e explica saída de Dito

Famalicão informou esta segunda-feira que Dito já não é o treinador da equipa, que atravessa uma crise de resultados.

O Famalicão informou esta segunda-feira que Dito já não é o treinador da equipa. "O Futebol Clube de Famalicão e o treinador Dito acertaram, de forma consensual, a cessação de funções como treinador da equipa profissional de futebol.

O Futebol Clube de Famalicão agradece a forma como o treinador se empenhou no trabalho diário e no projeto desportivo ao longo de quase um ano ao serviço do clube, postura exemplar que manteve nesta tomada de decisão entre as partes. Pelo envolvimento, caráter leal e identificação com os valores do Futebol Clube de Famalicão, o clube deseja ao técnico o maior sucesso desportivo e pessoal nos próximos projetos que abraçar", informou o clube em comunicado.

"A sequência de resultados fez direção do clube e treinador reunir e esta decisão foi tomada pelas partes, de forma consensual, e em defesa do interesse do clube e da inversão do ciclo de resultados", surge escrito.

Frente ao Penafiel, na última jornada do campeonato, o Famalicão somou a quinta derrota consecutiva. Está no 10ª lugar do campeonato, com 30 pontos em 21 jornadas.