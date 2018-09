Estoril regressa às vitórias e de forma categórica

Estoril regressou às vitórias, com uma goleada categórica no terreno do Cova da Piedade.

O Estoril regressou às vitórias, com uma goleada categórica no terreno do Cova da Piedade, por 4-0, em jogo da quarta jornada da II Liga de futebol.

Depois do surpreendente desaire (2-1) em casa com o Leixões na ronda anterior, a formação comandada pelo técnico Luís Freire deu uma resposta positiva e inaugurou o marcador logo aos nove minutos, por Roberto, na sequência de um remate oportuno dentro da grande área, depois de uma assistência de Sandro Lima.

O Cova da Piedade, liderado pelo treinador Eurico Gomes, tentava contrariar a pressão e o controlo exercidos pelos estorilistas, mas evidenciava demasiadas dificuldades para ligar o seu jogo e incomodar a baliza adversária. Foi já perto do intervalo que surgiram os primeiros sinais de perigo, mas Rodrigo e Ballack não encontraram o caminho do golo.

No segundo tempo, o Estoril mostrou-se ainda mais competente e dilatou a vantagem de forma natural. O médio Filipe Soares fez o 2-0, aos 59 minutos, aproveitando os espaços da defensiva do Cova da Piedade, e praticamente resolveu as contas do jogo.

Com o conforto da vantagem, a equipa de Luís Freire tirou total partido da desinspiração dos anfitriões e construiu a goleada com os terceiro e quarto tentos, aos 70 e 79, por Aylton e Kléber, em finalizações fáceis na pequena área.

Com esta vitória, o Estoril sobe provisoriamente ao segundo lugar da II Liga, com nove pontos em quatro jogos, enquanto o Cova da Piedade cai para o 11.º posto, com apenas quatro pontos em outros tantos encontros.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.

Cova da Piedade -- Estoril Praia, 0-4.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Roberto, 09 minutos.

0-2, Filipe Soares, 59.

0-3, Aylton, 70.

0-4, Kléber, 79.

Equipas:

- Cova da Piedade: Moreira, Pedro Coronas, Amorin, Yan Victor, Evaldo, Agostinho Cá, Ballack (Kalidou Yero, 46), Rodrigo Martins (Helinho, 53), Hugo Firmino, Miguel Rosa e Gonçalo Maria (Yi Chen, 63).

(Suplentes: Anacoura, Thabo Cele, Yi Chen, Lima Pereira, Helinho, Jiayu Chen e Kalidou Yero).

Treinador: Eurico Gomes.

- Estoril Praia: Thierry Graça, João Góis (Diney, 65), Oumar Diakhité, João Gomes, João Vigário, João Patrão (Duarte Valente, 82), Gonçalo Santos, Filipe Soares, Aylton (Kléber, 72), Sandro Lima e Roberto.

(Suplentes: César Augusto, Duarte Valente, Kléber, Gustavo Costa, Diney, Wallyson Mallmann e Jonata).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gonçalo Maria (42), Amorin (48) e Yan Victor (88).

Assistência: cerca de 500 espetadores.