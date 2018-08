Estoril anuncia Gustavo Costa para o meio-campo

Estoril oficializou esta terça-feira a contratação do médio ofensivo brasileiro Gustavo Costa.

O Estoril oficializou esta terça-feira a contratação do médio ofensivo brasileiro Gustavo Costa, de 23 anos, para a nova temporada na II Liga.

A transferência foi confirmada numa nota oficial no site do clube e nas redes sociais, com o jogador a assumir-se "motivado, feliz e admirado com a fantástica estrutura" do Estoril. Gustavo Costa representou na época passada o Penafiel, também no segundo escalão, por empréstimo do Portimonense, e participou em 37 encontros, além de marcar 11 golos.

Sem esconder a sua vontade de ser uma aposta forte do treinador Luís Freire, o reforço estorilista -- formado no Mogi Mirim - deixou a garantia à massa associativa dos 'canarinhos' de que trazia "determinação e muita vontade de vencer" para o emblema da 'linha', no sentido de "colocar o Estoril Praia no lugar que deve ser, que é na I Liga".

Por outro lado, o clube estorilista acertou a desvinculação de mais um futebolista do plantel que esteve na despromoção do último campeonato, anunciando a saída definitiva do defesa Rafik Halliche. O internacional argelino, de 31 anos, assinou por dois anos com o Moreirense.