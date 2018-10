Premium ENTREVISTA - Nuno Capucho: "Como posso largar esta paixão?"

Nuno Capucho, treinador do Varzim, com um passado fortíssimo ligado ao FC Porto, jura que só quer ser feliz e fazer os outros felizes. O que não significa que tenha de ficar calado com as injustiças. Quando era jogador dizia nunca querer vir a ser treinador. É o segundo emblema que representa com este estatuto. Primeiro o Rio Ave, agora o Varzim.

Irreverente como futebolista, Nuno Capucho é hoje, aos 46 anos, um treinador de futebol que anda "nisto" pela paixão que tem pelo desporto que desde sempre abraçou. Foi internacional, jogou no FC Porto entre 1997/2003, esteve na brilhante conquista da Taça UEFA, e recorda até esse momento nesta entrevista. Recentemente, o treinador do Varzim bateu os picos de audiência com as afirmações que fez no final do jogo com o Estoril, que o Varzim empatou, sofrendo um golo com a mão no último minuto. Mas Capucho é muito mais do que isso...

- É raro dar uma entrevista. Porquê?

- Porque o que tenho a dizer não é muito importante. A minha importância era mais evidente enquanto jogador, gostava de fazer as pessoas felizes. Enquanto treinador acaba por ser a mesma coisa, fazer os outros felizes. Não gosto de correr para onde toda a gente corre. Gosto de fazer coisas diferentes, senão caio na chapa cinco e não quero. Mesmo perante as dificuldades, não é importante eu estar a falar. Dizemos sempre as mesmas coisas, tanto nas antevisões como nas flashes, "que vai ser um jogo difícil, que foi um jogo complicado, que o adversário é complicado". É sempre o mesmo discurso... e a verdade é que não se pode fugir muito.

- Bem, no jogo com o Estoril, a sua reação na flash interview não foi nada normal...

- Tenho que dizer o que penso e o que estou a sentir. Uma coisa é comentar o que se passa, outra é ir por onde as pessoas querem...

"A quente, perante uma situação que levou dois pontos ao Varzim, reagi. A flash é um inconveniente"

- Mas nesse jogo a reação foi enérgica...

- Foi mais pelo próprio jogo. Todos os agentes de futebol devem ser protegidos, inclusive as equipas de arbitragem. Senti que nesse jogo em situações iguais a nossa equipa foi tratada de maneira diferente.

- Já abandonou a ideia de deixar a carreira por causa do que se passou nesse jogo?

- Como é que posso abandonar a minha paixão? Adorava jogar e como treinador é a mesma coisa. Antes era mais egoísta, pensava sempre como é que me ia safar para jogar bem; agora olho para o futebol de uma forma menos egoísta. Por exemplo: ficava frustrado quando não jogava, percebo melhor hoje a frustração de quem fica de fora. Não há ninguém que consiga jogar quando está triste. Abandonar a minha profissão está fora de questão. Nunca me passou isso pela cabeça. É importante no futebol sermos capazes de defender os nossos. A quente, perante uma má decisão que nos tirou dois pontos, reagi. A flash é na hora, estamos a quente... Acho que, depois de um jogo, os intervenientes deviam ter um tempo para serenar. Nas flashes diz-se tudo a quente; não quer dizer que não seja sentido, mas nem tudo se pode dizer.

- A sua saída do Rio Ave nunca foi muito bem explicada. Afinal, estava a fazer uma boa época...

- Estou no Varzim com muito prazer, o que correu mal serviu para aprender. A responsabilidade foi minha. Nunca arranjei desculpas. Enquanto futebolista nunca coloquei as culpas no treinador quando as coisas me corriam mal.

- É muito exigente com os jogadores?

- Sou, talvez não tenha as melhores reações, mas não é nada pensado, é impulso. Só faço exigências com quem vejo que pode melhorar, desde as capacidades físicas até às técnicas. Eles sabem que sou assim e compreendem as minhas exigências. Gosto que percebam bem o jogo e o que têm de fazer em cada momento.

"Estou muito feliz no Varzim. O que aconteceu no Rio Ave já passou. Nunca culpei um treinador por algo que correu mal"

"Identifico-me com os adeptos do Varzim"

Não estabelecendo a subida de divisão como objetivo principal, o treinador pretende que os jogadores desfrutem da participação da Taça da Liga e projeta o reencontro especial com o FC Porto. Na sua segunda passagem pelo Varzim, Nuno Capucho já está bem identificado com a vida do histórico clube, salientando a importância dos adeptos poveiros na missão de transmitir valores aos jogadores.

- A ideia que passa é que o treinador Nuno Capucho se identifica muito com o Varzim. Concorda?

- Aceito isso. Conheço as dificuldades que o clube atravessa e identifico-me com a abordagem dos adeptos do Varzim, que ajudam os jogadores a serem melhores com esse espírito de conquista. Gosto que os adeptos sejam exigentes, mas peço que nos apoiem até ao fim. Muitas vezes, eles não sabem as dificuldades que passamos e, quando têm razão, sou o primeiro a exigir mais dos jogadores. Já aconteceram duas ou três situações em que os adeptos tiveram razão para protestar, sendo que também fiquei desiludido, porque aquilo não era a nossa imagem, nem o que treinávamos.

"Gosto que os adeptos sejam exigentes, mas peço que nos apoiem até ao fim."

- O Varzim tem história e adeptos como poucos clubes. O que falta para que possa dar o salto?

- Mais importante do que subir ou dar o salto é ter estabilidade na construção do plantel, na própria equipa e na estrutura à volta dos jogadores. É importante o departamento médico, a logística da equipa e os espaços para treinar, embora estejamos protegidos com o apoio da autarquia, mas há muitas coisas em que temos de crescer. O clube tem de construir algo seguro, preparando-se para as dificuldades do que é competir na I Liga, mas não podemos dar um passo maior do que as pernas. Nesta época, queremos melhorar o que fizemos o ano passado, sofrendo menos golos, marcando mais, conseguindo uma classificação melhor, criando uma identidade e valorizando os jovens que entraram no clube.

- A Taça da Liga é um objetivo?

- É um objetivo para nos divertirmos. Queremos desfrutar do jogo com o FC Porto. Será uma grande motivação para a minha equipa e para mim também será especial, até porque nunca joguei no Dragão. Estar naquele campo e sentir aquela atmosfera, está muito mais próximo do que é realmente o futebol, defrontando uma equipa de Liga dos Campeões e jogadores rápidos a pensar. Pisar aquele palco vai fazer bem aos meus jogadores.

- Gostava de chegar à I Liga com o Varzim?

-Todos gostamos de sonhar e temos de ter ambição de forma pensada, mas não é muito fácil isso acontecer. Mas nunca desisto e acredito que, com trabalho e dedicação, as coisas melhoram. Temos o direito a sonhar.

"Vou ser bem recebido no Dragão"

O Varzim joga no Estádio do Dragão na próxima quarta-feira, na Taça Liga, no que será um reencontro de Nuno Capucho com os adeptos do FC Porto. "Tenho a certeza absoluta de que vou ser bem recebido. Eram exigentes comigo porque sabiam que eu podia dar mais, mas não mudava a minha maneira de jogar por causa da exigência dos adeptos. Jogava da maneira que me sentia confortável. Claro que vai ser um dia especial, até porque nunca joguei no Estádio do Dragão. Saí no ano anterior ao da inauguração. Por tudo isso, será com certeza um momento diferente."

O jogador que nunca quis ser treinador de futebol

Ser treinador de futebol foi algo que nunca passou pela cabeça de Capucho enquanto jogador. No FC Porto lançaram-lhe o desafio e foi o contacto com os mais jovens que lhe mudou o pensamento.Capucho passou muitos anos na formação portista, onde entrou em 2007, como adjunto nos Juniores C. Bem se pode dizer que subiu a pulso. Hoje, está emancipado. "Cortei o meu cordão. Tenho a minha identidade. Quando jogava futebol, aprendi muito naquela casa. Não queria ser treinador, mas aquela casa abriu-me as portas, deu-me a possibilidade de conviver com os miúdos e senti que eles gostavam da mensagem que eu lhes passava. Foi isso que me levou a ser treinador. Também me dá prazer ver alguns jogadores, que passaram nas camadas jovens do FC Porto e noutras equipas que defrontei, atingirem patamares de seleção com excelente qualidade. Temos no território nacional malta com muita qualidade!"

Nas ambições de Capucho não entra a ideia de um dia ser treinador do FC Porto. "Não penso nisso. Quando estava na formação do FC Porto, dizia que o presidente criou treinadores à imagem dele. O FC Porto tem ambição internacional e tornou-se um monstro, obrigando Benfica e Sporting a darem à perna para atingirem outro patamar. Com as limitações que tinha, o Sérgio Conceição fez um ótimo trabalho na época passada e ganhou quando ninguém esperava. A formação do FC Porto pode melhorar em muitos aspetos, enquanto o Benfica está a trabalhar bem e a lançar jovens. O Sporting ficou um bocadinho para trás. Muitas vezes tem de se começar do zero para que haja evolução."

Capucho teve grandes mestres como treinadores, mas não se inspira em nenhum em especial. De todos guarda algo. "Com Fernando Santos aprendi o lado exigente e metódico das coisas. Do míster José Mourinho retive o aspeto revolucionário dele, queria ser o melhor em todos os aspetos. Do Bobby Robson, a alegria que ele tinha a treinar e o sorriso que ele nos obrigava a ter para jogarmos melhor. O Jesualdo e o Carlos Queiroz foram os grandes mentores de novos métodos de treino, o António Oliveira marcou-me pela sua irreverência, dava liberdade completa para que a criatividade surgisse. Mas quero criar a minha própria identidade. Já dei passos grandes. A identidade de um treinador tem a ver com a própria aplicação e com as capacidades dos jogadores", rematou.

A inesquecível final de Sevilha

Era inevitável esta viagem ao passado de um antigo jogador que era amado pelos portistas. Capucho jogou no FC Porto entre 1997 e 2003, foram muitas as vitórias, foram imensos os momentos que continua a recordar com alegria, porque foi realmente feliz...

"Não era um jogador de fazer carrinhos, tinha a minha envolvência própria no jogo, mas acho que os adeptos sempre compreenderam isso e tratavam-me com muito carinho", conta Capucho, que seguiu o seu caminho, depois de em 2007 ter iniciado a carreira de treinador como adjunto nos Juniores C no FC Porto.

Dos muitos momentos que viveu, há um que lhe é particularmente agradável, a final em Sevilha, a 21 de maio de 2003, com o Celtic, com 100 mil escoceses a invadirem a cidade espanhola, metade deles sem bilhete (foi a maior deslocação de adeptos numa prova europeia, desde sempre). Capucho foi substituído aos 98 minutos, já decorria o prolongamento...

"Sim, é o dia que mais recordo no FC Porto, uma boa memória, sem dúvida."

"Foi um ambiente realmente fantástico, aquele que mais me marcou, sem dúvida. Por tudo. A começar pelo público. Recordo-me dos adeptos escoceses misturados com os nossos, da grande festa que fizeram... Também pela incerteza no resultado e, claro, porque no final a vitória foi nossa, com aquele golo do Derlei. Sim, é o dia que mais recordo no FC Porto, uma boa memória, sem dúvida."

Há outros ambientes que ainda hoje apaixonam Capucho quando fala deles... As finais da Taça de Portugal. Venceu cinco... "Para mim, é o jogo mais bonito da época desportiva. É um ambiente indescritível, que nos fica para sempre. E então quando vencemos!... Mas é sempre uma festa".

Capucho recorda outras imagens enquanto jogador do FC Porto... "Tenho muitas imagens de jogos no Estádio das Antas, da Champions e do campeonato. Tenho imagens de jogos debaixo de chuva intensa e os adeptos encharcados a apoiarem-nos, e essas manifestações de carinho estão mais guardadas do que qualquer golo que fiz."

"Nelsinho é um exemplo pela paixão que mostra"

Nuno Capucho tem como capitão Nelsinho, médio de 39 anos, que considera "um exemplo pela paixão que mostra". "Quando quero dar-lhe um dia de folga, e porque sente que tem de treinar mais do que os outros, não aceita", assegurou, aceitando as críticas dos adeptos por apostar sempre em Nelsinho.

"As pessoas podem gostar muito do Varzim, mas não querem ganhar mais do que eu. Posso errar, mas tenho de abordar as questões antes. Se alguém quiser entregar-me uma proposta pela internet e garantir que a equipa ganha, assino por baixo", afirmou o técnico.