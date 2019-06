Eleições na Académica: os números e as reações dos candidatos

Atual presidente foi eleito para um mandato de três anos, depois de vencer o ato eleitoral que decorreu no auditório do Estádio Cidade de Coimbra.

Pedro Roxo vai continuar a comandar a Académica. O atual presidente foi eleito esta madrugada para um mandato de três anos, depois de vencer o ato eleitoral que decorreu no auditório do Estádio Cidade de Coimbra. O candidato da Lista C contabilizou 751 votos, enquanto o opositor Joaquim Reis, Lista B, somou 507 votos, havendo 16 nulos e 22 brancos. Recorde-se que Roxo, que é um antigo futebolista da Briosa, é a primeira vez eleito como presidente do emblema conimbricense, isto porque há três anos foi eleito como vice-presidente, mas ascendeu à liderança em Abril de 2017 depois do então presidente Paulo Almeida ter pedido a demissão por motivos pessoais. Além da Direção, a lista do engenheiro civil, de 39 anos, ganhou ainda na Mesa da Assembleia Geral (será liderada por Maló de Abreu) e no Conselho Fiscal (Alcídio Ferreira continuará a ser o presidente), bem como no Conselho Académico.

Dos 2652 sócios com capacidade de voto, votaram 1296. Um número superior há três anos, mas inferior ao registado há seis.



"Vitória da Académica"

Feliz pelo triunfo inequívoco, Pedro Roxo realçou que, acima de tudo, foi "uma vitória da Académica". "A partir de segunda-feira, trabalharemos todos juntos para engrandecer a Académica. É claramente um voto de confiança das pessoas numa Académica de futuro, mais ambiciosa. Os sócios validaram o projeto. É um dia de grande academismo. A Académica tem de trabalhar junta. Há muito tempo que há fissuras que têm sido abertas no seio da Académica, mas que, certamente, vão deixar de existir e vamos todos trabalhar em conjunto porque a Académica tem de voltar ao lugar dela", assumiu o candidato da Lista C.

Num futuro próximo, Roxo irá tentar convencer os sócios a mudar de uma SDUQ para a SAD, mas, para já, há que "explicar ainda melhor o projeto que foi apresentado durante a campanha" para ser possível "em conjunto com os sócios transformar esta Académica numa Académica de futuro". Quanto ao parceiro, o dirigente continua sem divulgar o nome (ao que tudo indica serão os brasileiros da BMG), mas garantiu que será alguém "de renome, de confiança e que traz um cariz especial à Académica", admitindo que esse investidor poderá ter um capital social "superior a 51%" na futura SAD.

Joaquim Reis, que fez questão de ligar ao presidente para "congratulá-lo pelo resultado das eleições", constatou que "os sócios da Académica fizeram a sua escolha e são soberanos". "Não sou adepto de vitórias morais. A vitória é do engenheiro Pedro Roxo e dos companheiros de lista e ponta final. No entanto, tendo em conta o pouco tempo de preparação que tivemos não é um resultado que nos envergonha. Se não correu melhor é por responsabilidade minha", assumiu o médico dentista que vai aguardar agora por saber "qual será o modelo que será proposto" para depois "emitir uma opinião".



RESULTADOS ELEITORAIS



Votantes: 1296



Mesa da Assembleia Geral

Lista B 538

Lista C 692

Nulos 26

Brancos 37



Direção

Lista B 507

Lista C 751

Nulos 16

Brancos 22



Conselho Fiscal

Lista B 533

Lista C 719

Nulos 11

Brancos 29



Conselho Académico

Lista A 462

Lista C 750

Nulos 20

Brancos 62