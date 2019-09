Edgar Pinho formaliza candidatura à presidência do Varzim

O candidato é, por enquanto, o único a formalizar a vontade de assumir a liderança do emblema poveiro

Edgar Pinho, empresário de 64 anos, oficializou esta terça-feira a candidatura à presidência do Varzim.

O candidato é, por enquanto, o único a formalizar a vontade de assumir a liderança do emblema poveiro, depois da demissão do anterior presidente, Pedro Faria, no passado mês de agosto.

Para o ato eleitoral, que acontece a 28 de setembro, Edgar Pinho diz ter reunido uma equipa diretiva "unida na vontade e na capacidade de realizar o trabalho que clube precisa".

"Clubes como o Varzim vivem sempre com dificuldades, mas estamos preparados para as encarar. Conheço a situação do clube, tive oportunidade de a analisar, e organizamos grupo de pessoas capazes de dar a resposta ao necessário", disse o candidato.

O empresário, sócio número 135 dos poveiros, não se quis alongar nas linhas do seu projeto antes de o apresentar aos sócios, numa sessão pública que vai decorrer na noite de sábado, mas garantiu que irá agir "em conformidade com o real estado da situação do Varzim".

Na lista aos órgãos sociais encabeçada por Edgar Pinho, o antigo médico do clube António Moura Gonçalves é o candidato à presidência da mesa da Assembleia-Geral, enquanto Abel Araújo foi proposto como líder Conselho Fiscal.

O prazo para a entrega das listas que se queiram apresentar a sufrágio termina na quinta-feira, e Edgar Pinto não mostrou preocupação com a possibilidade de surgirem concorrentes.

"Seria um sinal de vitalidade do clube, mas não sei se irão aparecer. O crescimento faz-se com crítica e debate de ideias. Não me importava que surgissem mais listas, mas, se isso não acontecer, também significa que há uma união na família varzinista, e foi com esse propósito que também avancei", disse o até agora único candidato.

Já Carlos Costa, presidente da Comissão Administrativa que tem gerido o clube após a demissão de Pedro Faria, garantiu não ter indicações que possam surgir mais candidatos.

"É uma satisfação que apareçam listas concorrentes, é um passo para que o clube tenha estabilidade. Mas, além desta, que já tinha sido anunciada, não tenho informações que possa surgir outra", disse o dirigente.

Nestas semanas que tem gerido o clube, Carlos Costa disse ter encontrado "algumas situações que exigem preocupação", mas vincou que "o raio-x ao estado do Varzim ainda está a ser concluído para ser transmitido à próxima direção".