Oliveirense: da queda de árvore ao percurso "surreal e caricato" na Madeira

O jogo entre o Nacional e a Oliveirense foi adiado pela segunda vez.

O jogo entre o Nacional e a Oliveirense voltou a ser adiado devido às más condições climatéricas que se fazem sentir na Ilha da Madeira. O desafio estava marcado para as 15 horas desta quarta-feira, mas os dois clubes tiveram que acordar pela segunda vez uma nova data.

Além do adiamento, a equipa de Oliveira de Azeméis deu conta de um episódio com contornos insólitos, também por culpa das condições meteorológicas. Num texto publicado no Facebook, a formação do distrito de Aveiro fala de um acesso ao Estádio da Madeira "surreal e caricato", adiantando que os jogadores tiveram mesmo de ser obrigados a fazer parte do percurso até ao recinto do Nacional a pé.

"JOGO ADIADO, VOO ADIADO E UMA LONGA CAMINHADA. Amanhã às 11 da manhã Oliveirense e Nacional regressam à Choupana pela terceira vez. Será desta ? Nevoeiro bloqueou o arranque do jogo da 22.ª jornada da Segunda Liga entre as duas equipas. É o segundo adiamento devido a más condições meteorológicas. O jogo estava marcado para 31 de janeiro, foi adiado para hoje, 28 de fevereiro. Agora, Os clubes acordaram jogar às 11 da manhã desta quinta-feira.

Esta tarde, o acesso da nossa equipa ao Estádio da Madeira foi surreal e caricato. Devido à queda de uma árvore a estrada ficou bloqueada e o autocarro não saiu do Funchal. Os jogadores e equipa técnica foram transportados em carrinhas, mas devido às condições climatéricas tiveram de fazer parte do percurso a pé porque os veículos deslizaram nas íngremes estradas de acesso à Choupana. O voo agendado para hoje foi adiado para amanhã devido às condições meteorológicas. A equipa tem saída agendada da Madeira para as 19h25", escreveu a Oliveirense naquela rede social.