Covilhã surpreende e arranca vitória importante em Mafra

Com este triunfo, o Covilhã subiu ao 16.º lugar.

O Covilhã foi este domingo a Mafra arrancar uma vitória importante nas contas para a permanência na II Liga, ao vencer por 2-1, num embate a contar para a 17.ª jornada.

O encontro entre o sexto e o 18.º classificado da prova proporcionou uma inusitada troca de papéis entre as duas equipas, com os serranos a demonstrarem esta tarde mais competência e maturidade, sendo a diferença no marcador sublinhada com um bis do cabo-verdiano Kukula (50' e 52'). O melhor que os anfitriões conseguiram foi reduzir a desvantagem já perto do fim, por Ruca (90').

Com esta vitória, o Covilhã subiu ao 16.º lugar, com 16 pontos, enquanto o Mafra mantém, por enquanto, o sexto posto, com 25 pontos, numa prova liderada pelo Paços de Ferreira, com 40 pontos em 17 jornadas.

Jogo no Parque Desportivo Municipal de Mafra, em Mafra.

Mafra - Covilhã, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Kukula, 50 minutos (grande penalidade).

0-2, Kukula, 52'.

1-2, Ruca, 90'.

Equipas:

Mafra: João Godinho, Ventosa (Vinicius Tanque, 59'), Gui, Juary, Ruca, Rui Pereira, Pedro Ferreira (Alisson, 58'), Cuca, Bruno, Flávio e Harramiz.

(Suplentes: Janota, Ministro, Mauro Antunes, Alisson, Rúben Freitas, Miguel Lourenço e Vinicius Tanque).

Treinador: Filipe Martins.

Covilhã: Vítor São Bento, Tiago Moreira, Jaime (Henrique Gomes, 46'), Zarabi, Gilberto, Rafael Vieira, Makouta, Kukula (Deivison, 70'), Mica, Adriano e Diego Medeiros (Jean Batista, 77').

(Suplentes: Bruno Miguel, João Cunha, Henrique Gomes, Deivison, Rodrigues, Jean Batista e Bonani).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Harramiz (30'), Makouta (35'), Henrique Gomes (79'), Jean Batista (85), Ruca (90+3') e Bruno (90+3').

Assistência: Cerca de 900 espectadores.