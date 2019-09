"César Peixoto é grande treinador"

Médio brasileiro, que pode regressar no domingo à titularidade, entende que a falta de pontaria foi o maior inimigo da Briosa nas primeiras cinco jornadas da II Liga. Vencer o Feirense é fundamental

O momento da Académica na II Liga está longe de ser o ideal. Quatro jogos sem vencer, entre os quais três derrotas consecutivas, levam a que a equipa esteja mais próxima da zona de descida do que dos lugares de promoção, objetivo que traçou novamente para esta temporada. Apesar deste arranque pouco auspicioso, Marcos Paulo olha para o futuro com confiança.

Marcos Paulo defende o técnico e acredita que as vitórias vão voltar no domingo, frente ao Feirense

"É um arranque menos positivo, porque analisando os jogos, a verdade é que não fizemos más exibições, os resultados é que não nos foram favoráveis. Falta-nos concretizar as jogadas em golos. Chegamos à frente com facilidade, mas depois não conseguimos finalizar com êxito. Quando conseguirmos marcar, vai entrar um, vão entrar dois, as coisas vão melhorar e vamos conseguir os objetivos do clube", assumiu o médio, que deve voltar ao onze, e que pretende vencer, no domingo, o Feirense, um adversário "difícil".

"Estamos preparados, trabalhámos forte durante a semana para domingo ganharmos", disse a propósito.

Marcos Paulo, Mike e Traquina conviveram na quinta-feira com alunos de uma escola profissional de Coimbra e ofereceram bilhetes

Como os resultados não são positivos, os adeptos já questionam a continuidade do treinador, mas o brasileiro faz questão de sair em sua defesa: "O César é um treinador de muita qualidade, trabalha muito bem e é uma pessoa dez estrelas. Estamos sempre juntos com o treinador, ele transmite-nos confiança e tem uma boa ideia de jogo. Sabemos que, quando os resultados não aparecem e as dificuldades são grandes, o treinador é sempre o culpado, mas não temos nada a apontar. Ele é um grande treinador."