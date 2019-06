César Peixoto apresentado na Académica: "Tenho tudo para conseguirmos atingir os objetivos"

Novo treinador tem o desafio de devolver o clube de Coimbra ao principal escalão do futebol português.

O novo treinador da Académica, César Peixoto, disse estar completamente focado com o projeto de subida do clube à I Liga de futebol, em declarações prestadas durante a sua apresentação. "Acredito no projeto e nas pessoas do clube, por isso, acho que tenho tudo para, com trabalho e empenho, conseguirmos atingir os objetivos", frisou o técnico durante a cerimónia, que decorreu no estádio Cidade de Coimbra.

O novo treinador não se mostrou preocupado com a altura em que assume o comando da Académica e diz mesmo que ainda vai a tempo de "construir uma equipa vencedora". O antigo jogador de FC Porto e Benfica prometeu "muito trabalho, competência, organização e capacidade de inovar", referindo-se à Académica como "um clube histórico, que tem de estar na I Liga".

César Peixoto, que assinou um contrato válido por uma época, com mais uma de opção em caso de subida de divisão, disse ainda que tem um modelo de jogo definido e assimilado pela sua equipa técnica, que pretende aplicar na Briosa.

O técnico, que sucedeu a João Alves no comando técnico dos estudantes, disse ainda que os exames médicos vão decorrer a partir do dia 27 deste mês, estando os treinos com início agendado para o dia 1 de julho.

César Peixoto, de 39 anos, prepara-se para viver a segunda experiência como treinador, depois de ter orientado o Varzim na fase final da última época, conduzindo o clube poveiro à permanência na II Liga.

Enquanto jogador, o novo treinador dos estudantes representou clubes como Belenenses, FC Porto, Sporting de Braga e Benfica, tendo uma internacionalização por Portugal.