Capucho, treinador do Varzim, admite sair do futebol

Treinador teceu duras críticas à arbitragem do jogo com o Estoril e está desiludido com o estado atual do desporto-rei.

Na sequência da polémica com a arbitragem do jogo com o Estoril, Nuno Capucho está a ponderar apresentar a demissão do Varzim e admite, inclusive, abandonar a carreira de treinador. Depois de três derrotas consecutivas no campeonato e da eliminação da Taça de Portugal, frente ao Sacavenense, do Campeonato de Portugal, no passado domingo, o Varzim esteve a vencer no terreno do Estoril e sofreu o empate no último minuto do tempo de compensação, jogada em que os poveiros reclamam mão na bola de um jogador canarinho.

Agastado com esse lance polémico, entre outros, nos quais reclamou decisões da equipa de arbitragem chefiada por Fábio Melo, que defendeu ter prejudicado deliberadamente a sua equipa, o técnico do Varzim foi expulso no final do jogo, sendo, depois, corrosivo na análise do mesmo durante a flash e na conferência de Imprensa. Nuno Capucho considerou que o "futebol português é uma vergonha" e que "não houve verdade desportiva", além de ter afirmado que "está tudo feito e já se sabe quais as equipas que vão subir". Perante estas afirmações e depois de refletir sobre o assunto, o treinador solicitou uma reunião com Pedro Faria, presidente do Varzim, e o encontro irá decorrer durante o dia desta terça-feira, para discutir o seu futuro no comando dos alvinegros.

Antes, pelas 10h00, está agendado o regresso ao trabalho do plantel varzinista, tendo em vista o jogo com o FC Porto B, relativo à 14.ª jornada, que foi antecipado para o próximo domingo.