Cajuda no Académico: o objetivo claro e a chamada... que nem foi a primeira

Manuel Cajuda foi esta quarta-feira apresentado como novo treinador do Académico de Viseu, da II Liga portuguesa, e garantiu que regressa ao futebol português para conseguir a quinta subida ao primeiro escalão. Um dia depois da saída de Francisco Chaló, a SAD do Académico de Viseu apresentou o novo treinador, com a escolha recair sobre Manuel Cajuda, um treinador experiente e com longo currículo no futebol português, mas que desde a época 2012/2013, no Olhanense, que não treinava em Portugal.

Cajuda foi uma escolha pessoal do presidente António Albino, que disse na apresentação do técnico que a subida de divisão continua a ser "um objetivo", até porque o clube está a apenas a um ponto e no Académico "não se atira a toalha ao chão".

O novo treinador dos beirões agradeceu a confiança dos responsáveis do clube e deixou uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido pelo anterior treinador, Francisco Chaló, apostando, igualmente, na subida. "Na próxima época quero estar a treinar o Académico na I Liga", assegurou Cajuda, que passou vários anos no estrangeiro, com passagem por Tailândia, Egito, China e Dubai, assumindo que se afastou do futebol português "por opção" considerando que "havia muita coisa que não estava a gostar de ver".

Cajuda lembrou que, há um ano, esteve perto do regresso, precisamente com um convite do Académico de Viseu que, na altura, só não aceitou porque teve uma proposta da China financeiramente muito mais aliciante. "Fiquei com vontade de um dia vir para Viseu, e ontem [terça-feira] quando o presidente me ligou, entendi que era hora de voltar e muito me honrou que se tivesse voltado a lembrar de mim", acrescentou.

Quanto aos objetivos para o resto da época na II Liga de futebol, em que o Académico de Viseu está no sétimo lugar, mas apenas a um ponto das posições de subida, Manuel Cajuda reafirmou o objetivo de "lutar para subir", acrescentando que "a II Liga é hoje mais forte e equilibrada do que era há uns anos". "Nas quatro vezes que treinei na II Liga subi sempre, e este ano também quero subir", referiu.

Manuel Cajuda, que vai ter com adjuntos William e Flóris, assinou por ano e meio e já orientou o treino da manhã, de preparação para o próximo jogo do Académico de Viseu, no domingo, no Seixal frente ao Benfica B a contar para a 24.ª jornada da II Liga de futebol.