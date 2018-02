Cajuda: "Fiquei com a sensação de que começámos bem de mais"

Manuel Cajuda, 66 anos, gostou da estreia pelo Académico no Seixal, embora não esperasse "tamanho sucesso".

Manuel Cajuda é um treinador que dispensa, pelo seu longo historial, apresentações. Após uma ausência de vários anos, durante os quais assumiu o estatuto de emigrante em países como Egito (Zamalek), Emiratos Árabes Unidos (Al-Sharjah e Ajman), Tailândia (BEC Tero Sasana) e China (Chongqing FC, Tianjin Songjiang e Sichuan Annapurna), o técnico aceitou o convite para treinar o Académico de Viseu, da II Liga. Pediu aos jogadores que se divertissem e a equipa brilhou na deslocação ao Benfica B (1-5). "Foi um regresso feliz ao meu país, às minhas origens profissionais e ao futebol de que gosto. Fiquei surpreendido com a alegria com que fui recebido pelas pessoas, tantas as mensagens de apoio que recebi, de norte a sul", sustentou Cajuda, que não esperava tamanho sucesso no Seixal. "O resultado, como referi antes do jogo, não era o mais importante. Queríamos ganhar, mas não era aí que estava o meu foco nesse jogo. O objetivo era fazer uma boa exibição e que a equipa desse um sinal evidente de recuperação, e foi o que aconteceu, com o resultado a juntar-se à performance exibida", enfatizou, recusando euforias: "Disse após o jogo que fiquei com a sensação de que começámos bem de mais, pois temos de ter a noção das exigências desta prova, da sua competitividade e das dificuldades que vamos encontrar. Era importante estancar a "doença" e aconteceu com mérito nosso, que alterámos quatro/cinco coisas relacionadas com o processo de jogo, e dos jogadores, que foram fantásticos na interpretação e execução das instruções transmitidas."

Manuel Cajuda esclareceu ainda que lhe pediram para "tentar subir de divisão". E é isso que vai fazer. "Acho que há matéria humana para lutarmos por esse objetivo", frisou. Em termos gerais, Manuel Cajuda diz que não encontrou o futebol português pior, mas sim "com ligeiras melhorias, normais em virtude da evolução das metodologias de treino e ideias de jogo". "Todas as equipas trabalham melhor e isso reflete-se ao mais alto nível, como o título de campeão europeu conquistado pela nossa seleção. A II Liga está melhor, mais competitiva, com sete/oito clubes a lutar pela subida", concluiu.