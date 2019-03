Arbitragem gera lamentos e crítica em Penafiel

O líder do clube acredita que podia estar em situação "mais confortável" se as decisões da terceira equipa fossem diferentes.

A dupla expulsão dos jogadores do Penafiel diante da Académica foi o mote para a indignação do presidente António Gaspar Dias, que mostrou estar insatisfeito com a prestação das equipas de arbitragem. "Aquilo que realmente penso é que a arbitragem não tem estado ao nível desejado e, por isso mesmo, esta semana pedi uma reunião com o Conselho de Arbitragem, que conto que se realize o mais rapidamente possível", começou por dizer o presidente, enfatizando que o clube "podia estar numa situação mais confortável" do que aquela que atravessa atualmente.

O número avolumado de derrotas - mais uma do que em toda a temporada passada - tem sido um dos dados de maior preocupação, numa altura em que o Penafiel ocupa a 11.ª posição, com mais cinco pontos do que os clubes da zona de despromoção. Apesar de o emblema penafidelense ter mexido no plantel no mercado de inverno, com a chegada de Gustavo, o treinador Armando Evangelista tem tido vários contratempos, com lesões e castigos.

Esta temporada, a contar apenas com os jogos do campeonato, o Penafiel já soma seis expulsões e foi sancionado com 70 cartões amarelos, dados que surpreendem o presidente penafidelense. "O Penafiel não é uma equipa agressiva e não se justifica termos tantos cartões amarelos e vermelhos. Isto condiciona a equipa e as opções para os jogos", proferiu António Gaspar Dias, mostrando o desejo de voltar a ver "arbitragem que dignifique os clubes".