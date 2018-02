André Santos deixa Arouca e ruma ao futebol romeno

André Santos encontrava-se a cumprir a segunda temporada no emblema do distrito de Aveiro

André Santos já não é jogador do Arouca. De acordo com o que O JOGO conseguiu apurar, a transferência concluiu-se esta segunda-feira e o médio vai agora defender as cores do Universidade de Craiova, da Roménia, atualmente terceiro classificado do campeonato, a seis pontos do líder Cluj.

Esta era a segunda época do médio formado no Sporting no emblema arouquense, depois de ter estado uma época no Metz, de França. A proposta era atrativa para o atleta e o clube não quis reter o atleta, cujo contrato findava em junho deste ano.