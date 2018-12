Conselho de Disciplina revela gestos e palavras que levaram à expulsão de André Geraldes

Antigo team manager do Sporting exerce agora funções no clube algarvio.

No jogo da 13.ª jornada, o Farense venceu o Penafiel por 3-2, com a partida a terminar com os ânimos exaltados. O Diretor Executivo do Farense, André Geraldes, que desempenhou as funções de team manager do Sporting, foi um dos elementos que causou maior controvérsia juntos dos adeptos penafidelenses.

Apesar da vitória da sua equipa, André Geraldes provocou, durante o jogo, e com maior ênfase no final, os elementos diretivos, jogadores e adeptos do Penafiel.

O Conselho de Disciplina multou André Geraldes em 215 euros por "provocar alguns jogadores adversários, fazendo gestos de silêncio com o dedo, atirando beijos e batendo palmas, num tom provocatório e de troça". O comunicado divulgado esta quarta-feira revela ainda que o Diretor Executivo do Farense proferiu as seguintes palavras: "toma, vai mamar".