Adeptos do Leixões não perdoam Paulo Lopo, envolvido em candidatura ao Sporting

A Direção do clube não esconde o mau estar com a SAD e este domingo demonstrou isso mesmo ao não se sentar no camarote presidencial mas sim num camarote lateral.

Na partida no Estádio do Mar que coloca frente a frente Leixões e Varzim, os adeptos têm demonstrado a insatisfação pelo facto do presidente da SAD, Paulo Lopo, ter aceite integrar uma lista concorrente ao Sporting, encabeçada por Rui Jorge Rego, e onde o dirigente leixonense aparece como CEO.

Os mais ortodoxos não pouparam nas críticas e exibiram várias faixas que remetiam para o facto do Leixões não ser um negócio ou para a exigência de entrega e compromisso para um emblema com 110 anos de história: "Postura condizente com o futebol mod€rno", "Exigimos dignidade, compromisso, respeito e honra ao nosso ideal de 110 anos" ou "Para nós não és negócio, só amor à camisola", foram alguns exemplos.

Recorde-se que Paulo Lopo é presidente da SAD do Leixões e dono da maior parte do capital daquela sociedade anónima desportiva, mas a candidatura ao Sporting e várias imagens que têm circulado nas redes sociais com o dirigente a envergar camisolas do Benfica têm dividido os adeptos leixonenses entre os que entendem o profissionalismo no futebol e os que exigem amor à camisola.