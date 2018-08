Académico de Viseu confirma mais um reforço para o eixo da defesa

O jogador chegou a Viseu há cerca de três semanas e jogou pelos viseenses no Torneio Comendador Manuel Violas.

O defesa-central Bryan Fok é reforço para o Académico de Viseu, confirmou esta segunda-feira o clube beirão, que dá assim mais uma opção ao técnico Manuel Cajuda para a época na II Liga.

Bryan Fok tem 24 anos e dupla nacionalidade, nigeriana e de Hong Kong, onde chegou a internacional pelos escalões jovens daquela região administrativa chinesa.

O jogador chegou a Viseu há cerca de três semanas e jogou pelos viseenses no Torneio Comendador Manuel Violas, organizado pelo Sporting de Espinho na pré-época, que o Académico de Viseu conquistou.

O atleta alinhou na época passada no Atlético Juventud de Las Piedras, formação da segunda divisão de futebol do Uruguai, onde chegou emprestado pelos chineses do Shangai Shenhua.

Com a contratação de Bryan Fok, aumentam para cinco as opções de Manuel Cajuda para o eixo da defesa do Académico de Viseu, num plantel que já contava com Pica e Fábio Santos, que transitaram da época passada, e ainda com os reforços Kevin Medina, o colombiano que jogava no Pinhalnovense, e a André Baumer, que chegou dos brasileiros do Joinvile.

O Académico de Viseu prepara o jogo da segunda jornada da II Liga, no domingo, pelas 17h00, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, frente à Oliveirense, após uma igualdade (0-0) no jogo de abertura na Covilhã.