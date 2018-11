Académica: um caso de bipolaridade no futebol português

Em casa, a Briosa é a pior equipa da II Liga ao fim de dez jogos, mas como visitante luta pela subida à I Liga.

A Académica conseguiu, na Covilhã, a terceira vitória na II Liga, a segunda consecutiva. E tanto esta última como a anterior (Braga B) e a primeira (Farense) tiveram duas coisas em comum: além de não ter sofrido golos foi conquistada como visitante. De facto, é fora de casa que a Briosa se tem sentido melhor esta temporada e a frieza dos números reflete isso mesmo.

Esta temporada, no Estádio Cidade de Coimbra, a Briosa não venceu qualquer partida e apenas somou um ponto, como reflexo de três derrotas - Paços de Ferreira (0-1), Estoril (2-7) e Académico de Viseu (0-1) - e um empate (Benfica B, 1-1), o que explica bem as dificuldades que tem vindo a sentir. De resto, é mesmo a equipa com o pior desempenho caseiro da II Liga. Por outro lado, 11 dos 12 pontos que contabiliza até ao momento foram conquistados fora de portas, o que faz, neste momento, da Académica a segunda formação com o melhor registo enquanto visitante, apenas superada pelo Estoril. Além dos triunfos sobre Farense (0-2), Braga B (0-1) e Covilhã (0-1), os capas negras empataram nos redutos da Oliveirense (1-1) e do V. Guimarães B (0-0), tendo apenas saído de mãos a abanar de Penafiel (2-1), precisamente o jogo de estreia de João Alves no comando técnico.

Agora, vem aí um verdadeiro desafio, qual prova dos nove para a Académica: seis dos próximos oito jogos serão disputados no Estádio Cidade de Coimbra, a começar já no dia 1 de dezembro, com a receção ao Arouca.