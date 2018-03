Académica e José Eduardo Simões chegam a acordo

Antigo presidente e clube desistiram das ações interpostas em tribunal

A Académica e José Eduardo Simões chegaram a um entendimento no qual as duas partes desistem das ações que tinham interposto em tribunal. Inicialmente, o antigo presidente tinha avançado com uma acção em que reclamava o pagamento de 2 milhões de euros, enquanto a Briosa contrapôs com um pedido reconvencional por entender que não só era devedora mas antes credora. No entanto, após alguns meses, as duas partes chegaram a um acordo e desistiram das ações.

"Confirmo que a ação que opunha o rng. José Eduardo Simões à AAC/OAF terminou por acordo, com a desistência recíproca do pedido por parte do eng. José Eduardo Simões e do pedido reconvencional, por parte da AAC/OAF", afirmou Alexandre Mota Pinto em declarações a O JOGO. O advogado, que defendeu a Briosa neste processo, entende que "este desfecho, que muito se deve ao empenho da Direção, na defesa dos interesses da Instituição, é muito positivo para a AAC/OAF e para todos os academistas e também dignifica o eng. José Eduardo Simões que, recorde-se, foi um presidente importante, na história da AAC/OAF". "Crente de que unida a Briosa é (quase) imbatível, não posso deixar de dizer que foi para mim uma honra poder servir a Académica, nesta ação", rematou Alexandre Mota Pinto.

Entretbto, em comunicado, a Académica informou que "aceitou a desistência do pedido do eng. José Eduardo Simões que, em meados de 2017, instaurou ação judicial contra a AAC/OAF reclamando o pagamento da quantia de 2 milhões de euros". "Tendo em consideração que AAC/OAF não reclamou, antes da existência desse processo, qualquer quantia ao Eng. José Eduardo Simões, decidiu aceitar a desistência daquele, colocando desta forma fim ao litígio, o qual também abrangia o pedido reconvencional da AAC/OAF", acrescenta o emblema estudantil.

"Nunca foi, nem será, intenção desta Direção dar azo a que o nome da AAC/OAF seja referido pelas piores razões. O foco deve ser o de continuar a engrandecer o nome Académica e apoia-la incondicionalmente em todos os momentos, dando o melhor de nós todos os dias. A Direcção da AAC/OAF vem ainda agradecer, em seu nome e em nome dos seus associados, ao sócio e adepto dr. Alexandre Mota Pinto que, com todo o profissionalismo e dedicação que lhe são reconhecidos, defendeu pro bono e com brio os interesses e o nome da Associação Académica de Coimbra/OAF", pode ler-se ainda no comunicado.