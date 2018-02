A jornada na II Liga: dois grandes vencedores, algumas deceções e até um pesadelo

Confira as notas de maior destaque da ronad 25 da II Liga.

Arouca e Santa Clara foram os grandes vencedores da 25.ª jornada da II Liga de futebol, com importantes vitórias fora de casa, que reforçaram a candidatura das duas equipas à subida. Numa ronda em que o líder FC Porto B - que não pode subir na condição de equipa secundária -, perdeu, Arouca e Santa Clara beneficiaram sobretudo da derrota no sábado da Académica, em Coimbra, com o Vitória de Guimarães B (2-1).

O Arouca, que é agora terceiro com os mesmos 43 pontos da Académica, tinha vencido no sábado na visita ao Braga B (3-1), e este domingo o Santa Clara venceu no terreno do União da Madeira (1-0).

Um golo de Fernando, aos 76 minutos, deu a importante vitória aos açorianos, deixando a equipa na quarta posição, com 42 pontos. Entre o primeiro lugar de subida e o sétimo lugar na classificação apenas três pontos separam as equipas.

A II Liga promove os dois mais bem classificados, com exclusão das equipas B, e à 25.ª ronda Académica (43 pontos), Arouca (43), Santa Clara (42), Académico de Viseu (40), Leixões (40) e Penafiel (40) estão separados por mínimos. Na contabilidade entra também o Nacional, que arrancou um empate a três golos no Fontelo, casa do Académico de Viseu, com os insulares a seguirem no oitavo lugar, com 37 pontos, mas menos um jogo disputado.

O Leixões, que tem 35 pontos e ambiciona também a subida, aproveitou igualmente bem o dia, com uma importante vitória, com dois golos em dois minutos, em casa do Covilhã.

A grande deceção, além da Académica ou, este domingo, do líder FC Porto B -- derrotado em casa pela Oliveirense (2-1) -, foi o Académico de Viseu, de Manuel Cajuda, que uma semana depois de assumir a equipa e golear o Benfica B no Seixal (5-1), deixou-se empatar pelo Nacional, com menos um jogador. Em casa, a equipa esteve a vencer por dois golos, deixou-se empatar no início da segunda parte, e depois de voltar à vantagem (3-2) consentiu a igualdade no canto do cisne, já nos descontos, com Murilo a fazer, de livre direto, o 3-3.

O dia na II Liga começou em forma de pesadelo para o Benfica B, novamente goleado por 5-1, e desta vez na visita ao 20.º e último classificado, o Real Massamá, que em 25 jogos tem apenas cinco vitórias.

Os encarnados estão a meio da tabela (11.º lugar), numa classificação em que o Real foi mesmo a única equipa na zona de descida a vencer, já que Sporting de Braga B e União da Madeira perderam, e Gil Vicente empatou.