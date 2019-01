Peruano Christopher Olivares chega para o V. Guimarães B

Avançado assinou até ao final da época 2019/20

O avançado peruano Christopher Olivares reforçou o Vitória de Guimarães até ao final da época 2019/20 e vai integrar, para já, a equipa B, da II Liga, anunciou o clube vimaranense no sítio oficial.

Os vimaranenses garantiram o ponta de lança, de 19 anos, através de um empréstimo do Sporting de Cristal, atual campeão peruano, com opção de compra.

O jogador vai cumprir a primeira experiência no futebol europeu depois de se ter estreado, em 2017, pela primeira equipa do emblema com sede em Lima e de ter contribuído, no ano passado, para a conquista do título peruano, com quatro golos em 25 jogos.

Internacional pelas seleções sub-17 e sub-20 do Peru, Christopher Olivares juntou-se ao defesa brasileiro Iago Fabrício e ao médio japonês Shumpei Fukahori como reforço, neste 'mercado de inverno', do Vitória B, atual 12.º classificado da II Liga, com 20 pontos após 19 jogos.