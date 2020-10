Infelicidade de Basso acaba em empate para o Penafiel frente ao Arouca

Empate a dois golos no encontro da ronda sete da II Liga.

Um golo na própria baliza de João Basso, já nos descontos, garantiu o empate ao Penafiel na receção ao Arouca, 2-2, num bom jogo da sétima jornada da II Liga de futebol.

As duas equipas quiseram ganhar e apostaram num registo positivo, conseguindo superioridade em cada uma das partes, pelo que o empate encaixa bem no final de um jogo que manteve Arouca e Penafiel empatados na classificação, com 10 pontos, no sexto e sétimos lugares, respetivamente.

O jogo começou num ritmo elevado, de parada e resposta, como quase sempre aconteceu, e o golo madrugador do arouquense Anthony Blondell, aos três minutos, a emendar ao primeiro poste um cruzamento de Bukia da esquerda, obrigou os locais a ser ainda mais agressivos na conquista da bola e rápidos na procura de espaços.

Gustavo Henrique deixou o primeiro aviso aos sete minutos e "carimbou' o empate aos 12, com um remate rasteiro à entrada da área do Arouca, após jogada individual.

O Penafiel manteve a pressão, conseguindo ganhar várias vezes a bola em zonas adiantadas do terreno, e teve sempre mais iniciativa e chegada à área contrária, mas Ludovic, Paulo Henrique e Gustavo Henrique não conseguiram concretizar, o mesmo acontecendo com Adílio, no lance mais perigoso do Arouca depois do golo.

O intervalo fez melhor aos forasteiros, mais fortes e, aparentemente, mais frescos, após o intervalo, e Adílio, com uma bola no "ferro', e Blondell ficaram perto de marcar logo no reatamento, mas o segundo golo do Arouca chegaria somente aos 70 minutos, na transformação de uma grande penalidade cobrada por João Basso.

O central brasileiro esteve no melhor e, também, no pior do Arouca, ao marcar, inadvertidamente, na própria baliza, nos descontos, num lance de insistência do Penafiel.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Arouca, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Anthony Blondell, 3 minutos.

1-1, Gustavo Henrique, 12.

1-2, João Basso, 70 (grande penalidade).

2-2, João Basso, 90+1 (própria baliza).

Equipas:

- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas (Vitinha, 85), Capela, David Santos, Leandro Teixeira (Simãozinho, 46), Paulo Henrique (Bruno César, 73), Vasco Braga, Júnior Franco, Ludovic (Pedro Soares, 90+3), Mateus e Gustavo Henrique (Ronaldo Tavares, 73).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Vini, Simãozinho, João Amorim, Bruno César, Wagner, Ronaldo Tavares e Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Arouca: Victor Braga, Thales, João Basso, Brunão, Joel, Ofori (Yaw Moses, 86), Marco Soares, Leandro, Bukia (Júnior Sena, 90+3), Anthony Blondell (Heliardo, 61) e Adílio.

(Suplentes: Fernando Castro, Quaresma, Aloé, Yaw Moses, Diogo Clemente, Nuno Rodrigues, André Silva, Heliardo e Júnior Sena).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Capela (39), Leandro Teixeira (43), Marco Soares (62), Bruno César (79), David Santos (80), Brunão (90), Yaw Moses (90+3) e João Basso (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.