Ineficácia dita empate entre Académico de Viseu e Vilafranquense

Equipa de Filipe Gouveia distanciou-se um pouco do Farense. Turma de Zé Gomes falhou aproximação mais efetiva aos lugares de subida

O Académico de Viseu empatou hoje 0-0 com o Vilafranquense, em jogo da 12ª jornada da Liga Portugal SABSEG, disputado no Estádio Municipal de Aveiro, com um nulo a ser fruto da ineficácia das duas equipas.

A equipa de José Gomes dominou uma primeira parte sem grandes oportunidades em cada uma das áreas, com o Vilafranquense a equilibrar o jogo no segundo tempo, que terminou sem qualquer golo fruto da ineficácia de ambas as equipas.

O Académico de Viseu entrou audaz no jogo e, aos dois minutos, Renteria testou os reflexos de Adriano Facchini, que defendeu o remate forte do médio colombiano.

O Vilafranquense tentou surpreender em contra-ataque e foi num desses lances que dispôs da melhor oportunidade de golo da primeira parte, com Fati a surgir isolado perante Gril, mas a rematar ao lado da baliza, aos 17 minutos.

Após uma primeira parte de maior pressão do Académico de Viseu, o Vilafranquense entrou melhor na segunda parte e esteve perto de inaugurar o marcador aos 49 minutos, quando Nené obrigou Gril a uma defesa apertada, após um remate de longa distância, na execução de um livre.

A resposta do Académico de Viseu surgiu a meio da segunda parte, num contra-ataque em que Luisinho rematou forte e colocado à entrada da área, com Adriano Facchini a defender junto ao poste, aos 72 minutos.

Apesar do ímpeto final do Académico de Viseu, foi o Vilafranquense quem esteve perto de marcar, aos 84 minutos, com Belkheir a antecipar-se ao guarda-redes Gril, após uma saída em falso da baliza, mas Pedro Monteiro intercetou o remate do avançado francês na pequena área.

Aos 90 minutos, Famana Quizera rematou de longa distância, mas Adriano Facchini evitou o golo do Académico de Viseu sem dificuldade.