II Liga: Tomás Araújo e João Teixeira eleitos melhor defesa e melhor médio de dezembro

Jogadores do Benfica e do Chaves distinguidos pelos treinadores da Liga SABSEG.

Tomás Araújo, do Benfica B, foi eleito o melhor defesa de dezembro da Liga SABSEG, enquanto João Teixeira, do Chaves, foi considerado o melhor médio do referido mês.

Com, 14,81 por cento dos votos, o defesa do emblema encarnado superou a concorrência de Rocha (Chaves), que teve 14,07 por cento dos votos, e de Leonardo Lelo (Casa Pia), que contabilizou 10,37 por cento dos votos.

Já o médio do Chaves, que teve 20,83 por cento dos votos, bateu a concorrência de Diogo Pinto (Estrela da Amadora), que teve 13,19 por cento dos votos, e de Vasco Rocha (Trofense), com 9,03 por cento dos votos.